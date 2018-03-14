Новости версия для печати В Орловском Государственном университете прошла лекция известного дипломата Мигеля Паласио Присутствующие познакомились с человеком, который был переводчиком на первой в истории встрече Патриарха Московского и Всея Руси и Папы Римского.



О тонкостях своей работы Мигель рассказал студентам кафедры религиоведения и теологии.

Мигель Паласио, руководитель Управления по общественным связям и протоколу Общецерковной аспирантуры и докторантуры: «Для меня это первый визит в Орел и возможность встретиться со студентами, преподавателями, и рассказать им о тех темах, которыми я занимаюсь уже довольно много лет». Лекция посвящена вопросам истории и современного состояния внешних связей Московского Патриархата. Лектор рассказал об общих и отличительных чертах светской и духовной дипломатии, а также о том, почему представителям самых разных профессий важно знать нормы делового протокола и этикета.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ: «18 апреля мы подписываем соглашение с Общецерковной аспирантурой о взаимодействии в области образования, культуры и воспитания, и дальше эти лекции станут регулярными - не только Мигеля Паласио, но и представителей всех направлений этой аспирантуры». В продолжение встречи Мигель Паласио рассказал историю появления русской православной конфессии на латиноамериканской земле. Рассказ повествовал не только о делах давно минувших дней, но были освещены и современные отношения России с такими странами как Парагвай, Куба и Бразилия.





Всеволод Трифонов

14 марта 2018 года







На главную страницу





