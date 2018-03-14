Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Ковалёв провел в Орле приём граждан За помощью к депутату Госдумы обратились представители орловской федерации тайского спорта. Спортсменам нужна форма, Николай Ковалёв пообещал оказать спонсорскую помощь. Нуждаются в поддержке и срочники подразделений особого риска. Николай Ковалёв стал одним из авторов законопроекта, уравнивающего их с ликвидаторами последствий Чернобыльской катастрофы. Льготы, пенсионное обеспечение и другие меры соцподдержки должны быть одинаковыми для всех, кто отдавал долг Родине в особых условиях. Обращение по данному вопросу также сегодня поступило к депутату Госдумы.

Николай Ковалёв, депутат Госдумы РФ: «У нас приблизительно 33 категорий граждан, которые претендуют на особые льготы, и мне представляется, что если идти по предоставлению льгот этим категориям, то это в достаточной степени бесперспективное занятие. Нужно делать так, чтобы пенсия была у всех достойная».





Антон Киселёв

14 марта 2018 года







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