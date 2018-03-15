Новости версия для печати 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей К этой дате приурочен прием граждан, который сегодня пройдет во всех отделениях Роспотребнадзора.



С 9:00 до 18:00 каждый обратившийся гражданин сможет получить необходимые консультации по актуальным вопросам. Адреса отделений указаны на официальном сайте ведомства. За разъяснениями в целях защиты своих прав потребители могут обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (4862) 41-52-52.





Мария Семак

15 марта 2018 года







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