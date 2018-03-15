Новости версия для печати Выпускница Болховского детского дома-интерната стала бронзовым призером Паралимпиады в Пхенчхане Биатлонистка Ирина Гуляева выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя» на XII Паралимпийских играх.



Для Гуляевой «бронза» стала первой на Паралимпийских играх. До этого на Паралимпиаде в Южной Корее она стала четвертой в гонке на 6 км, сообщает информационный портал Орловской области. Ирина Гуляева воспитывалась в Болховском доме-интернате для детей с физическими недостатками. Тренером по пулевой стрельбе будущего призера Паралимпиады был болховец Николай Парфенов. Позднее Гуляева вернулась на малую родину — в Пермь. Увлеклась биатлоном. В сборную страны спортсменка попала в 2015 году. Сейчас выступает за Москву. Биатлонистка выигрывала серебро на Чемпионате Мира - 2015, а в нынешнем сезоне она стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону.





Орловское Информбюро

14 марта 2018 года







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