Новости версия для печати Что за прелесть эти танцы Так называется концерт, который представят зрителям воспитанники детской филармонии школы искусств им. Кабалевского.



Состоится он в библиотеке им. Бунина, начало в полдень. Программа посвящена 200-летию со дня рождения балетмейстера, педагога, артиста балета Мариуса Петипа. Ребята подготовили хореографические миниатюры и музыкальные композиции. Сотрудники библиотеки представят выставку музыкально-нотной литературы.





Татьяна Тимохина

15 марта 2018 года







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