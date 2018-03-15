Новости версия для печати На Орловщине голосование на выборах президента страны пройдет на 730 избирательных участках 10 из них образованы в местах временного пребывания избирателей. Подготовку к выборам накануне обсуждали на заседании Облизбиркома.



В списках 632 514 избирателей. Впервые в этом году работала так называемая система «мобильный избиратель». Такой возможностью воспользовался 23 121 орловец.



Еще одно нововведение этого года: на бюллетенях будет специальный QR-код. Он позволяет ускорить передачу данных об итогах голосования и исключить повторный ввод протоколов в систему ГАС «Выборы».





Надежда Невматулина

15 марта 2018 года







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