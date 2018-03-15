Новости версия для печати В Орле проходят соревнования «Шиповка юных» Этот вид спорта уже давно стер языковые и государственные границы – легкая атлетика самый природный вид спорта на всех континентах. Вот уже два дня королева спорта царствует в Орле. В этот раз старты собрали рекордное количество спортсменов. Девять регионов представили юных атлетов.



Старт «Шиповке юных» дали почти сразу после Олимпиады-80. И посвятили памяти героев Великой Отечественной – партизанам, по инициативе которых и был создан клуб. В нашем городе эти соревнования несут название «Первый салют Победы», и проходят в региональном центре легкой атлетики, реконструкция которого закончилась в прошлом году.

Алексей Берестов, и.о. начальника управления физической культуры и спорта Орловской области: «Сейчас это одно из лучших спортивных сооружений под крышей. У нас очень качественное покрытие, прыжковая яма, сектор для прыжков в высоту». Программа «Шиповки», как всегда, насыщенная - это забеги на дистанции в 60, 300 и 600 метров, плюс одна из самых зрелищных эстафет - 4 по 200, а также прыжки в длину и высоту. В этом году юных спортсменов 9-14 лет собралось как никогда много - более пятисот, из которых треть представляют нашу область. По итогам соревнований будет формироваться сборная, которая выйдет на старт уже на дальнейших чемпионатах и первенствах.



«Шиповка юных» - одно из самых массовых и крупных соревнований в зимнее время, его проводят в Орле уже в 21-й раз. Для юных атлетов – это настоящая фабрика звезд.





Всеволод Трифонов

15 марта 2018 года







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