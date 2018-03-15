В Орле возбуждено уголовное дело по факту лишения свободы фельдшера скорой помощи

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четверг
15.03.2018
17:32:40
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В Орле возбуждено уголовное дело по факту лишения свободы фельдшера скорой помощиИнцидент произошел 11 марта 2018 года.
Прибывший по вызову для оказания медицинской помощи фельдшер, против собственной воли, был незаконно лишен свободы в квартире пациента. Завершив осмотр, фельдшер около двух часов находился в жилище пациента. Мужчина не открывал запертую дверь и не выпускал из квартиры.
Только после прибытия на место происшествия сотрудников МЧС и полиции медицинский работник смог покинуть квартиру пациента.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт ведомства.
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