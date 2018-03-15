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Архитектурное наследие Орла продолжает превращаться в «дым отечества»

Минувшим вечером в областном центре вновь горел расселенный дом в статусе памятника. На этот раз огнеборцам удалось отстоять постройку.

Деревянный пустующий дом на углу улиц Салтыкова-Щедрина и 7 Ноября не успел заняться всерьез, возгорание вовремя заметили из соседнего здания УМВД. Если бы загорелся бревенчатый сруб, что служит основой здания, тушить пожар пришлось бы до утра.

Старинная постройка 19-го века принадлежит к домовладению купца Бакина. В одном из этих домов, по преданию, останавливался во время визита в Орел Иоанн Кронштадтский. В орловском Доме писателя, тоже принадлежавшем некогда Бакину, нам сообщили: бомжи здесь бывают ежедневно.

Три деревянных купеческих дома расселили несколько лет назад после сильного пожара в одном из них. С тех пор огнеборцев сюда вызывают часто.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности: «Проблемы расселенных домов, расположенных на территории города Орла, имеющие статус исторического и культурного наследия Орловщины, неоднократно озвучивались на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Неоднократно поднимался вопрос перед администрацией города Орла о необходимости защитить данные строения от проникновения. Такими темпами в ближайшее время мы можем потерять полностью все культурное наследие, которое еще сохранено».
Последний пожар в бакинском домовладении случился только накануне: огонь охватил несколько сараев, принадлежавших уехавшим жильцам. След маргиналов там просматривался также четко, как и в последнем происшествии. К пожару в доме №5 по Салтыкова-Щедрина, считают огнеборцы, привела попытка бомжей растопить полуразрушенную печь.

Речь об ущербе в данном случае не идет. Пожар в очередной раз ударил не по карману, а по исторической памяти орловцев.




Иван Суверин
15 марта 2018 года

 


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