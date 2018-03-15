Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Земцов встретился с профсоюзным активом Орловщины Проблема индексация пенсий работающим пенсионерам, вопросы оплаты труда учителей, модернизация системы ЖКХ – эти проблемы свойственны любому региону нашей страны. Их обсудили на встрече профсоюзного актива Орловской области с депутатом Госдумы.



Присутствовавшие на встрече профсоюзные активисты задавали вопросы и вносили свои предложения. Набрался целый список.



Как сообщает сайт орловского Облсовета, зампред Федерации профсоюзов области Юрий Власов обозначил необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения, доведения МРОТ до минимального потребительского бюджета, повышения заработной платы, индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, было отмечено, что профсоюзный актив выступает против повышения пенсионного возраста.



Депутат пообещал, что передаст обращение Федерации профсоюзов Орловской области в Государственную Думу Российской Федерации. Он также отметил, что по просьбе Федерации независимых профсоюзов России в стране началось поэтапное повышение МРОТ до величины прожиточного минимума.



По мнению Николая Земцова, решение проблем потребует совместного системного подхода.

Николай Земцов, депутат ГД РФ: «Если есть какой-то актив, который готов выстроить работу, то давайте регулярно встречаться, тогда будет некая система, которая всегда лучше, чем редкое общение». В качестве шага к такому регулярному общению профсоюзы предложили депутату приехать в Орел на Первомайский митинг солидарности трудящихся.





Оксана Гранн

15 марта 2018 года







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