Новости версия для печати В Орле открылась четвертая Международная православная выставка, которую назвали: «От покаяния к воскресению России» Представлена уникальная экспозиция из монастыря святых Царственных Страстотерпцев. Редкие иконы, выступление творческих коллективов, православные фильмы и еще немало интересного подготовлено для орловцев.



Этот православный проект посвящен 100-летию со дня гибели императора Николая II. На площадке представлена тематическая экспозиция, где посетителям предлагается по кусочкам собрать исторический перелом эпохи 1918 года. На этой выставке можно не только увидеть редкие фотографии, личные вещи, и даже копию постановления о расстреле царской семьи, но и поучаствовать в беседах со священниками чтобы узнать больше о трагических событиях того времени.



Выставка традиционно открылась с молебна «На начало благого дела», который отслужил митрополит. Он поприветствовал участников и посетителей этой встречи, отметив, что данный проект очень важен для населения, так как несет православную культуру и веру.



Участие в проекте принимают более 60 храмов и монастырей Русской Православной Церкви как из России, так и из Молдовы, Украины, и Греции. На выставке-ярмарке присутствующие смогут увидеть уникальные иконы, собранные с разных уголков мира.



Православный проект представляют орловцам уже четвертый раз. За это время он успел полюбиться как местным жителям, так и гостям города. В этой атмосфере обретаешь понимание того, что человек живет не только богатствами мира, в жизни есть место и для духовных ценностей. Посетить эту выставку - ярмарку можно до 18 марта в КДЦ «Металлург».





Всеволод Трифонов

15 марта 2018 года







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