Новости версия для печати Лига профессионального кикбоксинга ACB KB возвращается в Орёл с турниром ACB KB-14: Diamonds Примечательно, что в файткарде этого турнира выступят представители российского, белорусского, голландского и даже японского кикбоксинга. Несомненно, самыми ожидаемыми станут поединки воспитанников орловской школы.



В главном бою вечера сойдутся орловский «Бриллиант» Влад Туйнов и представитель японского К-1 Йу Хироно. Не менее интригующим является поединок еще одного орловца Сергея Чадина против голландца Вильяма Диндера. Также всех болельщиков ждут выступления таких именитых бойцов, как Армен Исраэлян и Фархад Ахмеджанов. 23 марта, ACB KB-14: Diamonds – большой кикбоксинг возвращается в Орел!

























Орловское Информбюро

15 марта 2018 года







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