Новости версия для печати Команда «Фортуна» Корсаковской средней школы стала серебряным призёром ЦФО по мини-футболу Соревнования проходили в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».



Игры проходили в подмосковном Щелково. Из четырех игр корсаковская «Фортуна» уступила только в одной команде из Белгорода. Тверь, Кострома и Воронеж оказались слабее наших девчонок. Эти результаты вывели команду Корсаковской школы в полуфинал общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Там они обыграли команду из города Грязи по серии пенальти – 2:1. В финальном матче оказались сильнее футболистки из Белгорода. Но, несмотря на это, наша Полина Лемягова – игрок «Фортуны» - стала лучшим вратарём турнира.

Сергей Лемягов, член родительского комитета Корсаковской СОШ: «Из 10 команд занять второе место для небольшого Корсаково - это большой результат. Мы рады, что они оказались целеустремлёнными и достигли, чего хотели».





Антон Киселёв

15 марта 2018 года







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