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В Орле состоялся суд над бывшими полицейскими

Сегодня орловский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу, фигурантами по которому проходили двое бывших полицейских: бывший начальник городского ОБЭП Павел Доброхвалов и его подчиненный Дмитрий Борисов.

На протяжении предварительного и судебного следствия ни Доброхвалов, ни Борисов виновными себя не признали, и в своем последнем слове попросили судью вынести им оправдательный приговор. Однако орловский районный суд просьбам бывших полицейских не внял.

Бывших полицейских задержали у парка «Горки» в июле 2016 года при получении первой части четырехмиллионной взятки, которую, по версии следствия, предприимчивые офицеры запросили с орловского бизнесмена, обещая «спустить на тормозах» уголовное дело, затрагивающее его интересы. Изрядное время при первоначальных следственных действиях заняла перепись меченых купюр.

Изучив материалы дела, орловский районный суд встал на сторону гособвинения, хотя и назначил менее строгое наказание, чем то, на которое рассчитывали в прокуратуре. Доброхвалову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет, Борисова лишили свободы на срок 4 года 6 месяцев. Оба они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Свой успех гособвинитель пока оценивает весьма сдержанно.
Сергей Теслов, начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Орловской области: «Состоялся обвинительный приговор. По получению копии мною будет проверена его обоснованность с точки зрения соблюдения закона».
У защитников осужденных приговор вызвал ожидаемый протест.
Адам Муртазов, адвокат: «Считаю, что вынесенное решение в отношении Доброхвалова и Борисова не законно, не обосновано, вынесено в нарушении всех норм уголовно-процессуального кодекса. Назначено наказание самое суровое и самое несправедливое. Приговор будет обжалован».
Нельзя исключить, что приговор будет обжалован обеими сторонами одновременно. Мы будем следить за дальнейшим развитием судебной коллизии.


Иван Суверин
15 марта 2018 года

 


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