Новости версия для печати Стать наблюдателем на предстоящих выборах может каждый житель страны В ЦИКе России сегодня состоялась презентация информационного центра. О том, как он будет работать, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.



Презентация прошла в режиме видеоконференции во всех субъектах страны. Видео- и аудио- трансляции в день выборов 18 марта будут идти в режиме онлайн на официальном сайте ЦИКа. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила «беспрецендентную открытость ЦИКа и избирательного процесса в целом».





Надежда Невматулина

15 марта 2018 года







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