Новости версия для печати Сегодня в областной администрации наградили лучших специалистов в сфере ЖКХ Профессиональным этот праздник считают 8 тысяч орловцев. Именно столько человек трудится на 220 предприятиях отрасли в нашем регионе.



День работников ЖКХ ежегодно отмечается в России 18 марта. Но поздравления они традиционно получают накануне. Почетными грамотами губернатора и Облсовета за свою работу в этом году удостоены больше 40 мастеров, инженеров, слесарей и машинистов коммунальных предприятий региона.





Надежда Невматулина

15 марта 2018 года







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