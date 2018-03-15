Новости версия для печати В Орле открылась Книжкина неделя Праздник книги - традиционное мероприятие, которое проходит во всех детских библиотеках города в преддверии весенних каникул.



В этом году Неделя детской книги посвящена творчеству писателей-орловцев и 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Торжественное открытие Книжкиной недели состоялось сегодня в Центральной детской библиотеке им. И.А. Крылова. Ребята вместе с сотрудниками библиотеки подготовили праздничную программу с конкурсами и викторинами.



На протяжении недели в библиотеках Орла будут проходить мероприятия для детей: встречи с писателями, литературные конкурсы и театрализованные представления.





Юлия Опанасюк

15 марта 2018 года







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