Орловской молодежи предлагают рассказать о семейных реликвиях

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пятница
16.03.2018
10:38:21
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Орловской молодежи предлагают рассказать о семейных реликвияхРегиональный конкурс приурочен к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Если вам от 18 до 30, то этот конкурс для вас. От участников ждут проекты на русском языке - сочинение, эссе или мультимедийные работы на тему семейных ценностей, традиций, устоев. Возможно, в вашем доме хранится реликвия, которую передают из поколения в поколение и она достойна отдельного рассказа.
Заявки уже принимают, подать документы и отослать работы нужно успеть до 5 апреля на электронный адрес pv057@yandex.ru
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://relikvija.ru
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