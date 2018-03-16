Новости версия для печати 23 марта в Орле состоится городская ярмарка вакансий Мероприятие будет проходить с 11.00 до 13.00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке имени И. А. Бунина.



На ярмарке вакансий будут представлены свободные рабочие места и вакантные должности в самых разных сферах деятельности.



Граждане, ищущие работу, смогут воспользоваться уникальной возможностью побеседовать с представителями сразу нескольких работодателей, до одного дня сократив сроки подбора наиболее подходящих для себя предложений.

В 2017 году в городской ярмарке вакансий участвовало порядка 40 работодателей, заявивших более 600 вакансий.



Более подробная информация по телефонам: 55-24-81, 43-44-54, 72-07-85, 36-41-29, 54-38-60, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

16 марта 2018 года







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