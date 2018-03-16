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Жители городов Орел, Ливны и Мценск определят объекты для благоустройства

В рейтинговом голосовании, которое состоится 22 марта, сможет участвовать любой житель этих городов, начиная с 14 лет.

Рейтинговое голосование пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно проводится для определения первоочередных объектов для благоустройства.

В голосовании принимают участие города с населением свыше 20 тыс. человек.

Как сообщает информационный портал Орловской области, к 22 марта будут оборудованы специальные помещения, где можно будет ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства всех заявленных общественных пространств и отдать свой голос за полюбившуюся общественную территорию. Дизайн-проекты уже сейчас доступны для ознакомления на официальных сайтах муниципалитетов.

На голосование в городе Орле вынесены дизайн-проекты сквера «Дворянское гнездо»; парка «Ботаника»; городского парка культуры и отдыха; площади Юности; Детского парка; бульвара Победы; историко-литературного квартала по улицам 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулку Георгиевскому; сквера «Тургеневский бережок». Эти объекты стали лидерами в первом этапе, в ходе которого комиссии принимали предложения от жителей.

Проголосовать за одну из восьми общественных территорий, включенных в списки, в областном центре можно будет на четырех участках:
- в ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, д. 1);
- в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, д. 261а);
- в культурно-досуговом центре «Металлург» (ул. Металлургов, д.17);
- во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31).

Город Ливны также готовится к предстоящему рейтинговому голосованию. Здесь в бюллетень вошли Центральный городской парк культуры и отдыха, сквер Воинов–интернационалистов, парк «Славянский сад», парк культуры и отдыха «Ливгидромаш», сквер им. Николая Поликарпова. Отдать свои голоса ливенцы смогут в центре молодежи «Лидер» (ул. Горького, д. 18).

Аналогичное голосование пройдет и в Мценске. В список вошли сквер «Вечный огонь», сквер Танкистов, городской парк культуры и отдыха и парк Калинникова. Выбрать понравившийся дизайн-проект общественной территории жители города смогут во Дворце культуры Мценска (ул. Мира, д. 35).

22 марта 2018 года все участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт.


Вести-Орёл
16 марта 2018 года

 


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