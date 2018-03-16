Новости версия для печати Больше всего обращений в Роспотребнадзор поступает по поводу некачественных товаров 15 марта – во всемирный день защиты прав потребителей – специалисты ведомства встретились с орловцами. Цель мероприятий - повышение потребительской грамотности.



В библиотечно-информационном центре им. Ерёмина прошла встреча пенсионеров со специалистом консультационного центра по защите прав потребителей Маргаритой Евтиковой. Она назвала проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются люди.



Как правило, люди обращаются по поводу некачественных товаров – это обувь, одежда. Много обращений касается некачественной мебели. Кроме того, орловцы обращаются в Роспотребнадзор с вопросами, касающимися жилищно-коммунального сектора. В основном, люди жалуются на высокие тарифы. Также много обращений по поводу некачественного предоставления бытовых услуг в парикмахерских, химчистках, пунктах ремонта обуви.





Анастасия Гуськова

16 марта 2018 года







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