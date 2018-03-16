За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП

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пятница
16.03.2018
10:38:18
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТПСреди них 2 ДТП с пострадавшим, в результате получили травмы 2 человека.
15 марта в 9 часов женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Алмера», двигалась по автодороге Крым-2 и на 335 км при выезде с обочины допустила столкновение с автомобилем «Тойота», с последующим столкновением с автомобилем «Ниссан Ноут». В результате ДТП пассажир автомобиля «Нисан» (девушка 1996 г.р.) получила травмы и была госпитализирована.
15 марта в 11:20 водитель, управляя автомобилем «АВМ-332750», двигался по автодороге со стороны поселка Залегощь в направлении Орла, и на 62 км автодороги Орел-Ефремов выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21140», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21140» (женщина 1995 г.р.) получила телесные повреждения.
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