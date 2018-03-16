Новости версия для печати Сегодня ранним утром в одном из частных домов Железнодорожного района произошел пожар Первыми в Мценский переулок прибыли бойцы пожарно-спасательной части № 3.



ЧП не обошлось без пострадавших: хозяйка дома была спасена, буквально, в последний момент, ей потребовалась помощь медиков.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений открытое горение наблюдалось в помещении кухни и пристройки веранды. С места пожара была спасена хозяйка дома, к сожалению, она получила ожоги и была доставлена в орловскую областную больницу». Вероятной причиной возгорания пожарные считают замыкание проводки на входе в электрощит. Следы наибольшего выгорания обнаружены на месте электросчетчика. Быстрая локализация пожара позволила отстоять все капитальные конструкции постройки, а также не допустить перехода огня на соседние строения, стоящие почти вплотную.





Иван Суверин

16 марта 2018 года







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