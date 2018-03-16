Новости версия для печати Почти полтысячи жителей Орловщины посвятили минувший четверг спорту «Орёл – территория студенческого спорта» - под таким девизом в опорном вузе прошел спортивный фестиваль. Кроме того, в «Олимпе» открытую тренировку-флешмоб провели орловские боксёры.



В фестивале «Орёл – территория студенческого спорта» приняли участие почти полтысячи человек, свои команды представили все высшие учебные заведения региона.

Это больше 20 команд. Ну, а виды спорта самые любимые в студенчестве – волейбол, баскетбол и мини-футбол.



Этот фестиваль стал аналогом регионального этапа Чемпионата ассоциации студенческих спортивных клубов. Среди главных призов – помимо грамот и медалей – поездка в Сочи на Всероссийский финал.



Настоящий праздник спорта в этот день устроили и орловские боксёры. Они съехались в областной центр со всего региона, чтобы присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Бокс побеждает». Они провели открытую тренировку в спорттехникуме «Олимп». Вместе с орловскими спортсменами к флешмобу присоединились 50 тысяч боксёров всех городов России.





Антон Киселёв

16 марта 2018 года







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