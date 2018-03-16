Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сегодня утром в Орле огнеборцы спасли женщину из горящего дома.



- Теория и практика. Андрей Клычков принял участие в уроке ОБЖ.



- В микрорайонах Зареченский и Болховский обещают построить новые дошкольные учреждения.



- На территории студенческого спорта. Все вузы региона представили свои команды на фестивале.



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Вести-Орёл

16 марта 2018 года







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