Новости версия для печати В микрорайонах Зареченский и Болховский обещают построить новые дошкольные учреждения О строительстве детских садов в двух строящихся микрорайонах было заявлено на заседании комитета Облсовета по образованию.



Речь идет о «Зареченском» и «Болховском» микрорайонах. Именно там построят детские сады на федеральные средства. Всего в этом и следующем году планируется получить по 145 млн. рублей. По словам руководителя департамента образования, в регионе нет очереди на места в сады для детей от трех до семи лет. А вот проблема с яслями еще остается.





Татьяна Напольских

16 марта 2018 года







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