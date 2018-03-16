В микрорайонах Зареченский и Болховский обещают построить новые дошкольные учреждения

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пятница
16.03.2018
17:04:55
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В микрорайонах Зареченский и Болховский обещают построить новые дошкольные учрежденияО строительстве детских садов в двух строящихся микрорайонах было заявлено на заседании комитета Облсовета по образованию.
Речь идет о «Зареченском» и «Болховском» микрорайонах. Именно там построят детские сады на федеральные средства. Всего в этом и следующем году планируется получить по 145 млн. рублей. По словам руководителя департамента образования, в регионе нет очереди на места в сады для детей от трех до семи лет. А вот проблема с яслями еще остается.
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