Новости версия для печати В Орле прошла конференция Общероссийского общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Историки, публицисты, политики и документалисты говорили о причинах русской революции и первой мировой войны, о «цветных» революциях современности.



Но главой темой обсуждения стали события 1917 года. Столетию Октября посвятили фильм «Раскалённый хаос».



Представил фильм один из авторов сценария - писатель, историк Игорь Воронин.

Игорь Воронин, писатель, историк, автор сценарий фильма «Раскалённый хаос»: «Фильм дискуссионный, фильм достаточно острый, поскольку в нём скрываются пружины заговоров бесконечных, которые привели сначала к февралю 1917 года, потом к октябрю 1917 года». Как отмечают создатели картины и представители общества исторического просвещения «Двуглавый Орёл», сегодня весь мир приходит к тому, чтобы называть революцию «катастрофой». И добавляют: ведь политические технологии переворота стали калькой для «цветных» революций.



Артур Атаев, заместитель исполнительного директора общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл»: «Есть идеология противодействия российской государственности внутри страны в историческом контексте. И есть такая же идеология на Западе. И наша задача, чтобы эти идеологии не срослись».





Надежда Невматулина

16 марта 2018 года







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