Новости версия для печати Андрей Клычков посетил Ливенский район Для решения проблем, которые ливенцы озвучили Андрею Клычкову, оперативные средства привлекать не нужно. Но без помощи областного бюджета, не обойтись. 10 млн. рублей будет выделено на ремонт дошкольных групп одной из школ Ливенского района школы. Это снимет вопрос отсутствия детского сада для сельского поселения. Кроме того, говорили о помощи в дорожном ремонте, строительстве спортобъектов. Было и чем – похвалиться.



Прививочная, физиокабинет и процедурный, а еще квартира для «Земского» доктора - так выглядит Речицкий фельдшерско-акушерский пункт. В нем получают медпомощь более тысячи человек. Капитально за счет спонсоров его отремонтировали в прошлом году. Именно таким путем и следует идти: не строить новые ФАПы, а искать подходящие помещения и ремонтировать их, считает глава региона. Об этом он рассказал во время общения с активом Ливенского района. Отметил, что в труднодоступных местах и населенных пунктах, где мало народу, будут работать передвижные ФАПы.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «На те деньги, что мы выделили и получили, мы должны на них закупить 6-7 ФАПов, чтобы они закрыли населенные пункта, где их нет. Где нужны стационарные, там по 53 объектам пытаемся выбить финансирование». Успенская средняя общеобразовательная школа тоже требует капитального ремонта. Сумма необходимых вложений - около 30 миллионов рублей. Это четверть доходов района. Поэтому ремонт разделили на этапы. Первый - уже прошел: окна и кровлю сделали. Второй - отложен.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Те средства, которые были доведены, они не дают нам возможности в 2018 году запустить окончание 2 и 3 этапов ремонта школы. Но в 2019 году мы должны закончить». В рамках своей рабочей поездки Андрей Клычков посетил и производственные площадки. ООО «Ливны Сахар» перерабатывает сахарную свеклу. Недавно здесь построили ТЭС. Вложили 460 миллионов рублей. Сегодня завод обеспечен паром на 100%. Развито в районе племенное скотоводство. На молочно-товарной ферме «Речица» почти полторы тысячи голов КРС и полтысячи дойных коров. В прошлом году на субсидии закупили универсальную технику. Заехала делегация и на одно из крупнейших в стране производств погружных насосов АО «Ливнынасос». На предприятии нет текучки кадров, работают свыше четырехсот человек. География поставки насосов из Орловской области - вся Россия и страны Европы.





Анна Вайсергисер

16 марта 2018 года







На главную страницу





