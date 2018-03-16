Новости версия для печати Сегодня в Орле открылся Ситуационный центр Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами Открытие состоялось в фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.



Общественная палата сформировала «десант» из полутора тысяч добровольцев, которые станут общественными наблюдателями на выборах. С ними была проведена большая обучающая работа. Выезжали во все районы области. Образовательный марафон длился 2 месяца.

Елена Сенько, председатель Общественной Палаты Орловской области: «18 марта на избирательные участки выйдут 1,5 тысячи наших наблюдателей, они охватят все 730 избирательных участков, в результате чего мы получим 1,5 тысячи заключений о наблюдениях и получим 730 копий протоколов участковых избирательных комиссий». Также в работе ситуационного центра примут участие не только полторы тысячи общественных наблюдателей, но и представители региональных штабов кандидатов, политических партий, гражданских институтов.



16 и 17 марта с 11:00 до 18:00, и 18 марта – с 7:00 до 24:00 в Ситуационном центре будет организована работа «Горячей линии», куда можно будет сообщать обо всех нарушениях.





Татьяна Напольских

16 марта 2018 года







На главную страницу





