Новости версия для печати В Орле сегодня с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли Денис Мантуров Знакомство министра с промышленностью региона началось с одного из старейших предприятий – завода «Орёлтекмаш». Поддержка высокотехнологичного производства – вектор, определенный президентом страны. Как в Орле справляются с этим?



От контейнеров до полнофункциональных мобильных центров. Сегодня «Орёлтекмаш» переживает второе рождение. Техническое переоснащение завода началось в 2011 году.



Как сообщил управляющий директор управляющей организации ООО «Корпорация «Проект-техника» Леон Подобед, предприятие разрабатывает и выпускает мобильные инфраструктуры специального назначения, такие как медицинские платформы любого цикла: это может быть и госпиталь на 30, 50, 150 человек, и отдельные медицинские специализированные модули, где все создано для автономной работы медиков и комфорта пациентов в полевых условиях.



Создать целый город в полевых условиях для орловского предприятия – не проблема. Главе Минпромторга рассказали о возможностях производства и об успехах: экспорт в два десятка стран, выручка – более миллиарда рублей в год.



За качество здесь отвечают: входной контроль закупаемых материалов и изделий, плюс испытания готовой продукции.



Испытать на себе работу мобильного штаба предложили Денису Мантурову. Полевой вертодром, лагерь в Арктике – всё на слайдах и картинах. Техническое переоснащение «Орёлтекмаша» должно завершиться к 2020 году.





Надежда Невматулина

16 марта 2018 года







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