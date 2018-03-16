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Депутат Госдумы Ольга Германова посетила Орел

Она провела личный прием граждан и встретилась с работниками сферы культуры.

Льготы детям войны, ремонт сельского клуба, организация работы детских яслей. Эти вопросы сегодня орловцы обсуждали с депутатом Госдумы.

Ольга Германова представляет в Госдуме сразу три региона: Курск, Белгород и Орел. Она - член комитета по культуре. Проблем в этой сфере более чем достаточно. Наша область не исключение. От вопросов по ремонту и оснащению сельских клубов - к автобусам для отдаленных детских школ искусств.

Орловские краеведческие книги тоже нуждаются в продвижении только уже в библиотечные фонды.
Ольга Германова, депутат ГД РФ, член комитета по культуре ГД РФ: «Конечно, нужно Орловскую область продвигать как литературную столицу. В рамках культуры малой родины мы должны обратить внимание на сельские дома культуры – это проект, который действует уже второй год».
Более детально об уникальности Орловского края говорили уже на встрече с работниками культуры. Богатейшая литературная история должна стать основой для региональных туристических маршрутов.


Оксана Гранн
16 марта 2018 года

 


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