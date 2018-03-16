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МЧС: В Орловской области ожидаются снег и похолодание

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ухудшение погоды стоит ожидать с 21 часа 16 марта по 21 час 17 марта.

На территории Орловской области будет облачно ночью и днем снег, в отдельных районах умеренный, днем местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер северо-восточный: ночью 7-12, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -11°С…-16°С, днем -6°С…-11°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.


Орловское Информбюро
16 марта 2018 года

 


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