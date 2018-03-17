Новости версия для печати В Орле определили лучшие школьные агитбригады пожарных и спасателей В течение двух дней, 13 и 14 марта, более 20 команд из общеобразовательных учреждений города Орла соревновались в креативности, знаниях, навыках и творчестве по заданной тематике.



Агитбригадам необходимо было интересно представить свою команду, подготовить музыкальные и танцевальные номера, плакаты и стенгазеты, иллюстрирующие их деятельность, а также ответить на вопросы тематической викторины.



Как сообщает сайт городской администрации Орла, лучшими члены жюри назвали команды школ №51, №7 и №30, а также гимназий №34 и №19. Именно они представят Орел на региональном этапе конкурса-смотра школьных агитбригад пожарных и спасателей.





Орловское Информбюро

17 марта 2018 года







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