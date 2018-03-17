В Орле определили лучшие школьные агитбригады пожарных и спасателей

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суббота
17.03.2018
10:09:55
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В Орле определили лучшие школьные агитбригады пожарных и спасателейВ течение двух дней, 13 и 14 марта, более 20 команд из общеобразовательных учреждений города Орла соревновались в креативности, знаниях, навыках и творчестве по заданной тематике.
Агитбригадам необходимо было интересно представить свою команду, подготовить музыкальные и танцевальные номера, плакаты и стенгазеты, иллюстрирующие их деятельность, а также ответить на вопросы тематической викторины.
Как сообщает сайт городской администрации Орла, лучшими члены жюри назвали команды школ №51, №7 и №30, а также гимназий №34 и №19. Именно они представят Орел на региональном этапе конкурса-смотра школьных агитбригад пожарных и спасателей.
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