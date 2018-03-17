Новости версия для печати Внимание: лед на водоемах представляет опасность В преддверии половодья сотрудники администрации города Орла и представители главного управления МЧС России по Орловской области провели очередной рейд по водоемам.



На реках уже наблюдаются проталины, но люди, рискуя жизнью, сокращают путь и переходят по льду. С целью напомнить об опасности таких переходов, участники рейда провели с гражданами разъяснительные беседы, раздали и разместили на информационных стендах памятки. Особое внимание уделено безопасности детей. Родителям рекомендовали ознакомить своих детей с правилами поведения на водоемах, рассказать о возможных рисках.





Орловское Информбюро

17 марта 2018 года







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