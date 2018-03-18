Новости версия для печати Сегодня одна из ведущих актрис театра «Свободное пространство» принимает поздравления Заслуженная артистка России Нона Исаева отмечает свой 55-летний юбилей.



Творческий путь, пройденный обладательницей медали к ордену «Заслуги перед Отечеством» II степени, можно будет проследить на фотовыставке в фойе театра.



Чествование пройдет 18 марта в 18:00 сразу после показа музыкальной комедии «Ханума», где главную роль свахи сыграет Нона Исаева.



Этот спектакль получил новое дыхание на сцене «Свободного пространства». Неординарный подход, смешные перипетии сюжета и влюбленные в жизнь люди обеспечивают ему успех на протяжении уже четырех лет.





Анна Вайсергисер

18 марта 2018 года







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