Новости версия для печати В Орле стартовала благотворительная акция «Корзина добра» Орловцам предлагают принять участие в судьбе людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Адресаты проживают в Дмитровском районе.



Сбор продуктов будет вестись до 27 мая, до праздника Святой Троицы. Особенно нужны крупы, консервы, макароны, растительное масло – все, что долго не портится.

Евгений Гуров, заместитель начальника паломнического отдела орловской Епархии: «Важна любая помощь. Даже одна пачка макарон, даже одна баночка тушенки, это уже один вкусный, теплый ужин в одной семье». Благотворителей ждут по адресу: переулок Воскресенский, д. 16, 2 этаж , с девяти утра до семи вечера.





Мария Семак

18 марта 2018 года







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