Новости версия для печати Орловские врачи приняли участие в ежегодном конгрессе педиатров России На конгрессе, который проходил в Москве, обсуждались самые актуальные вопросы диагностики и лечения болезней у детей. В том числе говорили о самых новых тенденциях, которые только будут официально рекомендованы педиатрам в их работе.



На конгрессе детских врачей обсуждался самый широкий спектр вопросов. Говорили как о традиционных, так и принципиально новых подходах к ведению пациентов. Все предложения основаны на последних научных исследованиях доказательной медицины. Так, педиатра со стажем Ирину Штефан впечатлило особое внимание ученых к

витамину «Д».

Ирина Штефан, заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники № 1: «Витамин «Д» участвует практически во всех обменных процессах в организме, это не только остеопороз и рахит, обмен кальция и фосфора, но доказано его влияние на иммунную систему, эндокринную систему, он выступает как адаптоген». Оказывается, только на пребывание малыша на солнце полагаться не стоит. По данным ученых, самый высокий уровень содержания в крови этого важного витамина как раз у тех, кто проживает в северных областях, где витамин «Д» регулярно дают детям профилактически, а самый низкий - в южных, где все надежды возлагают на солнечную энергию. Теперь подходы и схемы изменились.

Ирина Штефан, заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники № 1: «До 3 лет продлена дача витамина «Д» в дозе не меньше 2 капель. Это здоровым детям. Тогда поддерживается достаточный уровень витамина «Д» в крови. Кстати сейчас референтные значения хорошего уровня достаточного расширились. Раньше содержание в крови витамина «Д» было от 30 до 50. Сейчас это от 50 до 60-70». Внимательнее рекомендовали педиатрам относиться к диагностике и лечению внебольничных пневмоний. По статистике, их количество во всем мире снизилось, а у нас в стране остается на прежнем уровне. И дело не только в вакцинации.

Анастасия Нартикова, участковый-педиатр Детской поликлиники № 1: «Диагноз «внебольничная очаговая пневмония» ставится не только на основании рентгенологического исследования, но и по клинике, по течению заболевания, а также по общим клиническим исследованиям, это общий анализ крови, и другие исследования, и только при наличии целого комплекса данных можно поставить диагноз – «внебольничная очаговая пневмония». Педиатр Ольга Шишкина считает важным изменение режима введения прикорма младенцам. Независимо от того, на искусственном вскармливании находится малыш или на естественном, вводить его рекомендуют в один и тот же период - от 4 до 6 месяцев.

Ольга Шишкина, участковый педиатр Детской поликлиники № 1: «Преимущественно вводить прикорм нужно с овощного пюре. Если ребенок - аллергик, то вводятся безмолочные каши также с 4 до 6 месяцев, рыбка отодвигается на 9 месяцев, желток дается с 7 месяцев. Молочные продукты – творог и кефир - вводятся с 8 месяцев. Что касается мясных продуктов, то либо фарш, либо мясное пюре идут с 6 месяцев». Констатировалась на конгрессе и высокая статистика аллергических реакций у пациентов разного возраста. Сегодня в мире от какого-либо вида аллергии страдает каждый пятый человек. Кроме того найдена связь аллергии с онкологией.

Светлана Шетухина, заведующая педиатрическим отдалением Детской поликлиники № 1: «В одном из сообщений очень интересная была информация – ученые провели исследования историй болезни в онкологических диспансерах. Они пришли к такому выводу, что за 5-10 лет до образования злокачественной опухоли пациент страдал какой-то аллергией, непонятно на что, и так же через некоторое время эта аллергия исчезала, так что организм давал уже знак о неблагополучии в организме». По мнению специалистом, нужно лечить не только последствия аллергии, но и глубже искать ее причины. Эту и другую полученную на конгрессе педиатров информацию врачи уже начали использовать в своей работе.





Елена Литинская

19 марта 2018 года







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