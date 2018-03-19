Новости версия для печати На весенних каникулах выберут сильнейшую команду школьников-шахматистов Сегодня, 19 марта, стартует финальный турнир на призы «Белой ладьи». Турнир будет проходить в течение пяти дней.



На старт выйдет шесть команд. Две из Мценска и четыре из орловских школ. Играть будут по круговой системе. Победителем станет та команда, игроки которой наберут наибольшую сумму очков. А летом они отправятся в Сочи, где примут участие в финале Первенства России.





Анна Вайсергисер

19 марта 2018 года







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