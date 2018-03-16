Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Промышленный потенциал сельскохозяйственного региона показали министру страны.



- Кто и чему учит в школе?Реформы образования орловские педагоги обсуждали сегодня с заместителем Министра.



- За минуты до трагедии. Сегодня из горящего дома спасли женщину.



- Через несколько часов наступит День Тишины!



- Непогода нынче в моде. Синоптики предупреждают…



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Вести-Орёл

16 марта 2018 года







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