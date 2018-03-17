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Актуальные вопросы сферы образования на Орловщине обсуждались на встрече замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной и главы региона

Рабочая встреча состоялась в областной администрации 16 марта.

Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на состоявшейся сегодня встрече с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым озвучил потребность региона в приобретении 34 новых школьных автобусов. На имя Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой будет подготовлено соответствующее обращение.
«Мы понимаем, как остро стоит эта проблема, поэтому будем вас поддерживать», - сказала Татьяна Синюгина.
Что касается задачи по переходу к работе школ в одну смену, то по сравнению со среднероссийскими показателями в Орловской области невысокий процент школ с обучением в 2 смены (около 10%).
 
В ходе встречи речь шла и о подготовке молодых кадров для образовательных учреждений. 
Андрей Клычков высказал свою позицию по этому вопросу: «Из районов часто поступают просьбы о подготовке молодых кадров для сельских образовательных учреждений. Поэтому мы просим Министерство рассмотреть возможность реализации программы «Земский учитель» по аналогии с программой «Земский доктор». Необходимы меры господдержки по обеспечению молодых специалистов жильем». 
Замминистра образования отметила успехи региона в части ликвидации очереди в детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также во включении региона в федеральную программу по строительству двух детских садов, в которых будут группы для детей раннего возраста. Отметим, что в 2018 году запланирована реализация проекта строительства 2-х детских садов (на 230 мест каждый) для обеспечения местами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На эти цели направят почти 300 млн рублей.
 
Татьяна Синюгина рассказала Андрею Клычкову о своем сегодняшнем визите в духовный центр в пос. Вятский Посад, где она посетила Православную гимназию и намерена предложить Министру образования и науки РФ по согласованию с регионом провести там Всероссийский семинар основ православной культуры ЦФО для учителей.
 
В ходе встречи также обсуждалась тема подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся в регионе.



Орловское Информбюро
16 марта 2018 года

 


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