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Старые формы аттестации учителей нуждаются в пересмотре

Заместитель Министра образования и науки России Татьяна Синюгина рассказала орловским педагогам о проекте национальной системы учительского роста.

Он не нагрузит работников сферы образования дополнительной бумажной волокитой, но предусматривает новые квалификационные категории.
 
16 марта заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина посетила Орел с рабочим визитом.
 
Совещание замминистра с педагогической общественностью области состоялось во Дворце пионеров и школьников им. Ю. Гагарина.
 
В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, руководитель Департамента образования области Татьяна Шевцова, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Олег Кошелев, депутаты Облсовета.
 
Татьяна Синюгина рассказала об основных задачах и перспективных направлениях развития отрасли образования.
 
В числе обсуждаемых вопросов была государственная итоговая аттестация учащихся. Татьяна Шевцова проинформировала, что процент орловских выпускников 2017 года, поступивших в вузы соответствует 86,13%. Это четвертый результат среди регионов РФ. Доля выпускников, набравших не менее 150 баллов по трем ЕГЭ, равна 91,3%. Это четвертый результат в России.





Антон Киселёв
16 марта 2018 года

 


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