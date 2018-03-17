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Министр промышленности и торговли обозначил перспективы созданного в Орловской области кластера приборостроения

Эта и другие темы сегодня обсуждались на совещании главы Минпромторга России Дениса Мантурова с руководителями промышленных предприятий региона, членами Правительства области, представителями Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр», сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

«Для Орловской области интенсивное развитие государственно-частного партнерства особенно актуально. Нам вместе с вами нужно задействовать все источники для скорейшего перехода промышленности региона в режим устойчивого роста, - обратился Денис Мантуров к участникам встречи. - Такая работа уже ведется, в частности, через использование формата специнвестконтрактов».  
«О значительном промышленном потенциале Орловщины свидетельствует динамика экспорта продукции. В прошлом году объемы внешних поставок увеличились на 25 %», - отметил Министр.
Он также рассказал об уже существующих и планируемых мерах господдержки отрасли. В частности, в настоящее время ведется работа, предполагающая софинансирование расходов на реализацию на местах инвестиционных индустриальных проектов.
 
Также глава ведомства  отметил, что в нашем регионе действует областной Фонд развития промышленности, который уполномочен отбирать проекты для государственного софинансирования.
 
Андрей Клычков выразил Министерству промышленности и торговли РФ благодарность за весомую поддержку, которую получает Орловщина. В числе ее важнейших направлений было названо подписание Соглашения о взаимодействии в сфере промышленной политики, заключение специальных  инвестиционных  контрактов между Минпромторгом РФ, Правительством Орловской области, «Управляющей компанией «Группа ГМС», а также предприятием «Санофи-Авентис Восток».
«При федеральной поддержке мы сумеем обеспечить условия для научно-технического и инновационного развития орловской промышленности, укрепления ее кадрового потенциала, роста инвестиций, увеличения доли промышленной продукции региона», - заверил Андрей Клычков.
Денис Мантуров поддержал инициативу создания в Орловской области кластера приборостроения, который объединяет  высокотехнологичные предприятия и ресурсы ОГУ им. И. С. Тургенева для формирования единого профессионального пространства. 
«Целью кластера является создание новых образцов промышленной продукции с расширением номенклатуры поставок на внутренний и внешний рынки», - сообщил Денис Мантуров.
Также было внесено предложение о формировании в Орловской области Центра среднепрофессионального образования, работающего на базе существующих ссузов.
 
Кроме того, на встрече Денис Мантуров ответил на вопросы руководителей промышленных предприятий. Они касались  борьбы с контрафактом, внедрения новых форматов классификации продукции и других актуальных тем.
 



Орловское Информбюро
16 марта 2018 года

 


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