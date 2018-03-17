Вопросы взаимодействия Минпромторга России и Орловской области обсуждались в администрации региона

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Вопросы взаимодействия Минпромторга России и Орловской области обсуждались в администрации регионаНа рабочей встрече Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы региона Андрея Клычкова шла речь о перспективах развития орловской промышленности, привлечении инвестиций в отрасль.
В частности, врио губернатора Андрей Клычков высказал необходимость приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для нужд Орловщины, развития системы муниципальных перевозок, обновления подвижного состава школьных автобусов, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.
Также глава региона обратился с предложением формирования заявок на поставку техники АО «Мценский завод коммунального машиностроения» для нужд регионов России по линии Минпромторга РФ. Также обсуждались вопросы решения проблем ЗАО «Дормаш».
Министр промышленности и торговли РФ отметил, что промышленные предприятия Орловской области обладают значительным потенциалом, вносят вклад в реализацию программы импортозамещения.
«Необходимо более эффективно использовать меры господдержки для развития промышленности, включая механизмы специнвестконтрактов, возможности регионального фонда поддержки промышленности», - подчеркнул Денис Мантуров.