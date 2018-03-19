Новости версия для печати Горожане сегодня голосуют и за концепцию развития Орла в 2018 году Сегодня до 20 часов каждый житель нашего города, достигший 18 лет, сможет отдать свой голос за концепцию.



81 место для голосования расположено в непосредственной близости от официальных избирательных участков. Узнать их можно по фирменной эмблеме. 81 место для голосования расположено в непосредственной близости от официальных избирательных участков. Узнать их можно по фирменной эмблеме. Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков и глава администрации Александр Муромский проголосовали по концепции в пункте, расположенном в здании Дворца пионеров им. Ю.А. Гагарина. «Поскольку я зарегистрирован в Орле, то сегодня я не только проголосовал на выборах Президента России, но и принял участие в голосовании по плану развития города и поддержал его», - сказал Андрей Клычков.

Фото пресс-службы администрации г. Орла. Врио губернатора еще раз обозначил важность поддержки жителями муниципальных образований планов развития районов и городских округов, которые были разработаны в ходе широкого общественного обсуждения и вынесены на голосование 18 марта. Он подчеркнул, что если планы будут поддержаны большинством граждан, то к их реализации планируется приступить немедленно. При этом Андрей Клычков подчеркнул, что 80% мероприятий, запланированных на 2018 год, касаются обустройства общественных территорий и дорожно-строительных работ и должны быть завершены к окончанию сезона, то есть к сентябрю.Фото пресс-службы администрации г. Орла.





Орловское Информбюро

18 марта 2018 года







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