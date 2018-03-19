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Крымчанам – поддержка и теплые слова от орловцев

Несмотря на мороз, сегодня вечером сотни жителей и гостей Орла вышли на митинг, чтобы еще раз выразить свое отношение к возвращению Крыма в Россию.

Участниками митинга на площади им. А. П. Ермолова стали представители общественных организаций и политических партий, члены трудовых коллективов, творческая интеллигенция, жители города.
 
Со сцены к участникам митинга обратились руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр» Николай Красиков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов. Они отметили, что единство народов России  сегодня особенно важно для нашей великой страны. Во многом благодаря такому единству наши деды и прадеды отстояли свободу и независимость Отечества, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Четвертую годовщину отметили песнями, и короткими, но зажигательными речами. Для орловских студентов Крым, это не просто полуостров на карте страны, а та часть России, где уже не первый год трудятся орловские студенческие отряды. 
Денис Гладков, командир студенческого педагогического отряда: «Крым, это, прежде всего детские оздоровительные лагеря, где наши вожатые получают свой первый педагогический опыт. Уже два года подряд бойцы орловских студенческих, сельскохозяйственных отрядов помогают в сборе урожая на территории республики. Нам есть куда развиваться дальше. Наш орловский строительный отряд летом отправится на строительство Керченского моста».
На митинг пришли люди разных возрастов. Были семьи с детьми. Этим орловцы еще раз показали, что единство сегодня особенно важно для нашей страны.





Орловское Информбюро
18 марта 2018 года

 


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