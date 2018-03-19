Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП Среди них 2 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы.



17 марта в 11:25 водитель, управляя автомобилем «Рено SR», двигаясь по прилегающей территории в районе д. 41 по ул. 1-я Посадская г. Орла, допустил наезд на пешеход - женщину 1931 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей было назначено амбулаторное лечение.



18 марта в 3 часа водитель, управляя автомобилем «Рено SR», двигался по ул. 5-го Августа, на регулируемом перекрестке ул. 5-го Августа-3-я Курская, в районе д. 58 при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Кенгу», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 марта 2018 года







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