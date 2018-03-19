За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП

|
понедельник
19.03.2018
15:47:03
|
|
За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТПСреди них 2 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы.
17 марта в 11:25 водитель, управляя автомобилем «Рено SR», двигаясь по прилегающей территории в районе д. 41 по ул. 1-я Посадская г. Орла, допустил наезд на пешеход - женщину 1931 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей было назначено амбулаторное лечение.
18 марта в 3 часа водитель, управляя автомобилем «Рено SR», двигался по ул. 5-го Августа, на регулируемом перекрестке ул. 5-го Августа-3-я Курская, в районе д. 58 при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Рено Кенгу», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта