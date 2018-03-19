Новости версия для печати В Орловской области в минувшие выходные семь водителей управляли транспортом в состоянии опьянения Всего под подозрение сотрудников ГИБДД попали 10 водителей, трое отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.



Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Орловское Информбюро

19 марта 2018 года







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