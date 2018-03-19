Новости версия для печати Орловская область получит 41 пианино марки «Николай Рубинштейн» Сертификаты на музыкальные инструменты вручил главе региона министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



Программа производства и поставки в регионы страны российских пианино «Николай Рубинштейн» была инициирована главой государства, сообщает информационный портал Орловской области.

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ: «В общей сложности за три года выделено 1,2 миллиардов рублей. Это почти 3000 пианино, которые будут поставлены в регионы. А со следующего года еще добавим и духовые инструменты». В ближайшее время пианино поступят в музыкальные школы и учреждения культуры региона.





Орловское Информбюро

19 марта 2018 года







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