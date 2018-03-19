В Орловской области зафиксировано еще три случая бешенства

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понедельник
19.03.2018
15:47:06
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В Орловской области зафиксировано еще три случая бешенстваСмертельное заболевание выявили у двух лис и собаки.
В деревне Аниканово Мценского района от вируса погибла лиса. Еще одна лиса пала от бешенства в деревне Никуличи Новопетровского сельского поселения в Свердловском районе, а в деревне Баздрово Богородицкого сельского поселения в Хотынецком районе пострадала собака, сообщает сайт Орловского Референтного центра Россельхознадзора.
С начала года в регионе – это уже 24 случая бешенства у животных. Для сравнения, за I квартал прошлого года опасный вирус выявлялся только раз. И за весь год было выявлено 30 случаев.
Бешенство – неизлечимая болезнь, от которой ежегодно в мире гибнет более 50 тысяч человек. Спасти от смертельного вируса может только своевременная вакцинация.
Опасность может представлять любое животное, даже домашний питомец. Именно поэтому если вас укусило или поцарапало животное, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
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