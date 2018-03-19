Новости версия для печати 22 орловские семьи подали заявления на получение ежемесячной выплаты из семейного капитала Речь идет о тех семьях, где появился второй ребенок.



Теперь мама может подать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты, размер которой в этом году составляет 9 429 руб.





Татьяна Напольских

19 марта 2018 года







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